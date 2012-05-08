Харківщина розширює можливості для залучення інвестицій - Добкін

Харків. 8 травня. УНІАН. Створення веб-сайту «Харків інноваційний» відкриває можливості якнайширше рекламувати досягнення регіону для залучення інвестицій.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це заявив у ефірі програми «Від влади до громади» на обласному радіо губернатор Михайло Добкін.

Він підкреслив, що в добу розквіту інформаційних технологій необхідно використовувати будь-які можливості реклами Харківщини для залучення інвестицій, і в першу чергу - в інноваційні проекти. За словами губернатора, саме цим цілям служить створення сайту «Харків інноваційний».

«Сьогодні наша область посідає лідируючі позиції і за кількостю інноваційних підприємств, і з випуску інноваційної продукції. Звичайно ж, у нас ще величезні перспективи для того, щоб виробляти якомога більше продукції не просто конкурентоспроможної, але й з високою доданою вартістю, виробляючи її за новими технологіями. Створення такого сайту – це передусім ще одна можливість якнайширше рекламувати наші досягнення, все, що нам залишилося від багатьох поколінь, які створювали славу наукового Харкова», - заявив М.Добкін.