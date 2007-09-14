БЮТ – регіоналам: не вплутуйте нас у свої розборки

Харків. 14 вересня. УНІАН. Харківська обласна організація БЮТ заявляє про свою непричетність до організації пікету прихильників Партії регіонів у будинку центрального офісу партії в Києві з вимогою виключити з лав партії мера Харкова Михайла ДОБКІНА і секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Харківської облорганізації БЮТ, переданому УНІАН.

«Це внутрішньопартійна розбірка між обласним і міським партійними кланами Партії регіонів на Харківщині, до якої БЮТ не має ніякого відношення», – йдеться в заяві БЮТ.

У повідомленні наголошується, що всі звинувачення на адресу БЮТ є «плодом хворої фантазії» харківського міського керівництва Партії регіонів, «яке панічно боїться, що Віктор ЯНУКОВИЧ виконає обіцянку, дану харків`янам, - відправити у відставку чиновників, які дискредитують його партію в очах харків`ян».

М.ДОБКІН, виключення з партії якого добиваються рядові члени Партії регіонів, раніше заявляв, що «насправді ці люди найняті Блоком Юлії Тимошенко».

Як уже повідомлялося, з 12 вересня біля офісу Партії регіонів по вулиці Липській у Києві проходить пікетування харківських прихильників Партії регіонів з вимогами виключити з партії М.ДОБКІНА і Г.КЕРНЕСА.

У той же час, сьогодні ЗМІ поширили інформацію про напад на мітингуючих. Зокрема, як передають «Подробности», біля головного офісу ПР на пікетників-”регіоналів” з Харкова скоєно напад. За словами учасника акції Володимира НІКІТІНА, до офісу під`їхав автобус з харківськими номерами, з якого вишли чоловік 30 спортивної статури, котрі почали штовхати пікетників, що зібралися, відтісняючи їх від офісу. ”Потім вони цинічно поглумилися над партійною символікою, розірвавши принесені мітингуючими прапори Партії регіонів і портрет лідера Віктора ЯНУКОВИЧА. Як можна так поступати з тим, хто представляє для інших непідроблену цінність? Це просто блюзнірство!”, - цитують «Подробности» В.НІКІТІНА.

Також на сайті повідомляється, що, за даними керівників Харківської регіональної організації Партії регіонів, на підтримку мітингуючих зібрані сотні підписів представників партії, і що найближчим часом підписні листи будуть передані прем`єр-міністру України Віктору ЯНУКОВИЧУ в Київ. Представники партії, що підписалися, висловлюють свою солідарність з вимогами і діями пікетників.