Власенко говорить, що Тимошенко поїде до лікарні за однієї умови

Харків. 8 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко згодна приїхати до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, за умови якщо її лікуватиме лікар-невропатолог Берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс, або незалежні українські медики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією заявив захисник Ю.Тимошенко народний депутат України Сергій Власенко.

Він підкреслив, що лікар клініки «Укрзалізниці» не буде лікуючим лікарем Ю.Тимошенко.

«Лікуючим лікарем буде тільки доктор Хармс», - наголосив С.Власенко.

Він зауважив, що Ю.Тимошенко ніколи не відмовлялася від лікування в Харківській лікарні. За його словами, екс-прем’єр-міністр вимагала тільки додержання рекомендацій німецьких лікарів та лікування незалежними медичними фахівцями.

На думку С.Власенка, українські медики, котрі працюють в системі МОЗ України, «знаходяться під таким же тиском, які і опозиційні політики», тому вони не можуть адекватно проводити лікування Ю.Тимошенко.

С.Власенко підкреслив, що Ю.Тимошенко неодноразово зверталася до МОЗ та Пенітенціарної служби з проханням допустити до її лікування професора Миколу Поліщука. Однак, за словами захисника, ці прохання з незрозумілих причин не задовольнялися.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко дала згоду на госпіталізацію до харківської ЦКЛ «Укрзалізниці». Попередньо її перевезуть до медичного закладу 9 травня. Для її лікування до Харкова прибув лікар-невропатолог клініки «Шаріте» Л.Хармс.