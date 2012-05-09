Тимошенко начебто вивезли з Качанівської колонії

Харків. 9 травня. УНІАН. Екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко вивезли з Качанівської виправної колонії.



Як передає кореспондент УНІАН, близько 7.00 кортеж у складі більш ніж 10 автівок у супроводі ДАІ виїхав з воріт Качанівської колонії, де Ю.Тимошенко відбуває вирок Печерського суду.

На цю хвилину в управлінні Державної пенітенціарної служби України в Харківській області отримати інформцію про те, чи Ю.Тимошенко дійсно була в одній з автівок, не вдалося.

Як повідомлялося, сьогодні Ю.Тимошенко, за попередньої згоди, буде госпіталізовано до Центральної клінічної лікарні Укрзалізниці у Харкові. Як стверджував захист Ю.Тимошенко, лікуванням екс-прем`єра опікуватиметься виключно лікар-невропатолог берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс.

У ці хвилини перед лікарнею в очікуванні госпіталізії Ю.Тимошенко зібралися журналісти. На території медзакладу посилено охорону.