Міліція просить журналістів відійти від приймального відділення ЦКЛ
07:47, 09 травня 2012Харьків
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В лікарні проводяться «спецзаходи»
Харків. 9 травня. УНІАН. Працівники міліції «наполегливо просять» журналістів відійти від приймального відділення Центральної клінічної лікарні Укралізниці в Харкові.
Сюди в ці хвилини мають привезти екс-прем`єр-міністра України Юлію Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, підполковник міліції змусив журналістів відійти від приймального відділення до КПП лікарні, яке знаходитися на відстані близько 100 метрів.
Міліціонер підкреслив, що в лікарні проводяться спеціальн заходи, і, зважаючи на це, журналісти мають вийти фактично за територію лікарні.
У той же час перед приймальним відділенням знаходяться близько 20 молодих людей у цивільному. Щодо них міліціонери не застосовують ніяких заходів.
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