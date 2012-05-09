У Харкові обвалився будинок: загинула людина

Харів. 9 травня. УНІАН. 8 травня о 22:34 до Головного територіального управління МНС України у Харківській області надійшло повідомлення про часткове обрушення конструкцій площею 70 кв м нежитлового будинку на вул. Жовтневої Революції.

Як повідомляє прес-служба МНС України, на місці події рятувальниками було встановлено, що за вказаною адресою розташований двоповерховий будинок забудови до 1917 року. У 1989 році рішенням Червонозаводської районної ради будинок визнаний аварійним, мешканців відселили у 1997 році.

Після обстеження місця події підрозділами МНС з використанням сучасного приладу пошуку постраждалих – тепловізору та кінологічної служби, рятувальники знайшли та винесли з-під завалу тіло загиблого чоловіка 1977р.н., який проживав у сусідньому будинку.

На місці події працюють керівництво та оперативна група ГТУ МНС України в Харківській області.