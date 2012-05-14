Ахметов: наступного року Металіст боротиметься за чемпіонство

Харків. 14 травня. УНІАН. Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов вважає, що наступного сезону загостриться боротьба за чемпіонство в українському футболі і одним з головних претендентів на «золото» буде харківський «Металіст».

«Зараз на Україні дуже хороша конкуренція. Цього року красиву і яскраву гру показав ФК «Металіст» - я їх з цим поздоровляю. Вони дійшли до 1/4 фіналу Ліги Європи. І я гадаю, що наступного року вони боротимуться за чемпіонство», - сказав Р.Ахметов в ефірі телеканалу «Футбол».

Серед інших претендентів на чемпіонський титул він назвав також «Динамо» і «Дніпро».

«Мені здається, складе конкуренцію «Дніпро», ну і, звичайно, «Динамо». Я з глибокою пошаною ставлюся до цього клубу. З ним ми конкуруємо вже багато років. Іноді ми виграємо, іноді - вони. Це сильні суперники. Я теж хочу їм побажати у кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів пройти в груповий етап», - передає слова Р.Ахметова ua.championat.com.

На знімку: Рінат Ахметов і Олександр Ярославський під час фінального матчу Кубка України з футболу між ФК «Металург» і ФК «Шахтар», 7 травня.

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