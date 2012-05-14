Бережна вимагає підвищити виплати матерям

Харків. 14 травня. УНІАН. Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ірина Бережна звернулася до Кабінету Міністрів з пропозицією вирівняти виплати на дитину по досягненню нею трирічного віку з прожитковим мінімумом.

Про це вона поінформувала на зустрічі з матерями Київського району міста Харкова, повідомляє прес-служба народного депутата.

Зокрема, І.Бережна сказала: «Сьогоднішня процедура виплат матерям на дітей у віці до трьох років має дві великі проблеми. По-перше, порушена соціальна справедливість. Тому що фактично сім`ї, де обидва батьки не працюють, отримують більшу дотацію від держави, ніж сім`ї, де працює один з батьків, обоє батьків, або сім`я з одним батьком». Крім того, наголосила вона, «неможлива ситуація, коли фактично держава пропонує утримувати громадянина, нехай і малолітнього, за гроші, менші прожиткового мінімуму. Це правовий колапс».

«По-друге, - заявила народний депутат, - ситуація з виплатами допомоги матерям на дітей до трьох років дуже забюрократизована. Уявіть собі, що раз на півроку жінка повинна надати в Собез чотири довідки: із ЖЕКу про склад сім`ї, з роботи про доходи, про доходи інших членів сім`ї, та умови проживання. Згідно з нормами, що діють, фізично принести ці довідки не може ні батько, ні людина за дорученням, а особисто мати. Якби ви бачили черги, які виникають у коридорах, де матері з дітьми і в морози, і в спеку чекають черги, ви б просто обурилися!», - сказала депутат. - Я вноситиму пропозиції і до Кабінету Міністрів, і на законодавчому рівні, які змінять ситуацію».