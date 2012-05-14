Електропоїзди Hyundai вийдуть у перші рейси 27 травня

Харків. 14 травня. УНІАН. Швидкісні міжрегіональні електропоїзди Hyundai розпочнуть курсувати залізницями України з 27 травня з введенням у дію нового графіка руху на 2012-2013 роки.

Як повідомили УНІАН на Львівській залізниці (ЛЗ), 7 і 8 травня відбулося випробування нового електропоїзда Hyundai на маршруті Київ-Львів-Київ.

За словами начальника ЛЗ Богдана Піха, у напрямку Львів-Київ і назад потяги вирушатимуть тричі на день.



Відстань з Києва до Львова електропоїзд долає за п`ять годин.

Довідка УНІАН. Середня маршрутна швидкість швидкісного потягу Hyundai в новому графіку руху, який вводиться з 27 травня 2012 року, складе близько 100 км за годину. Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев`ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаному з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування постачань здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізници», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових потягів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова і Києва.