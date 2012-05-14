МОЗ: Тимошенко набирає вагу

Харків. 14 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, почала набирати вагу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов.

За його словами, Ю.Тимошенко зважується самостійно, «і, за її даними, є прибавка у вазі».

О.Толстанов зазначив, що на сьогодні артеріальний тиск Ю.Тимошенко в нормі, зникла сухість у роті.

За словами заступника міністра, Ю.Тимошенко дотримується схеми харчування, яку їй призначив лікар Лутц Хармс спільно з українськими гастроентерологами.

Як сказав О.Толстанов, на сьогодні ще зарано говорити про те, коли розпочнеться лікування захворювання хребта Ю.Тимошенко.

За його словами, у цей час усі медикаменти, які вживає Ю.Тимошенко, призначені для нормалізації системи травлення.

Говорячи про можливість участі Ю.Тимошенко у судовому засіданні у справі щодо ЄЕСУ, призначеному на 21 травня, О.Толстанов заявив, що на сьогодні це питання ще не порушувалося.

