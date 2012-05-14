До Тимошенко приїхав посол США Джон Теффт
15:11, 14 травня 2012Харьків
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Кортеж заїхав на територію лікарні
Харків. 14 травня. УНІАН. До Юлії Тимошенко, яка перебуває на лікуванні в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, прибув посол США в Україні Джон Теффт.
Як передає кореспондент УНІАН, о 15.07 на територію медичного закладу заїхав кортеж автомобілів з дипломатичними номерами у супроводі автомобілів ДАІ.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні поза графіком процедур до Ю.Тимошенко матиме змогу потрапити тільки посол Сполучених Штатів. За попередніми даними, після зустрічі із Ю.Тимошенко посол поспілкується із журналістами.
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