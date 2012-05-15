В середу на сході без опадів

Харків. 15 травня. УНІАН. 16-17 травня в західних областях, вдень 17 травня в Україні очікуються сильні дощі. В Карпатах пройдуть дуже сильні дощі, 17 травня з мокрим снігом.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, по всій Україні очікуються грози, в окремих районах град.

В західних областях температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Львівщині та Івано-Франківщині 10-15°, в Карпатах протягом доби 4-9° тепла. Лише вночі у східній частині та в Приазов`ї опадів не очікується, температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний з переходом на заході на північно-західний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.

У Києві та області пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах слабкий град. Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

15 травня температура води у Чорному морі 15-19°, в Азовському морі 19-23°, у Дніпрі біля Києва 19°.