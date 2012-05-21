Триває прийом заявок на конкурс «Харківські ініціативи»

Харків. 21 травня. УНІАН. До 1 червня триває прийом заявок для участі в Міжнародному конкурсі інноваційних та інвестиційних проектів «Харківські ініціативи»

Конкурс покликаний стимулювати реалізацію перспективних бізнес-ідей талановитих харків`ян за допомогою зацікавлених в цьому інвесторів, повідомляє сайт харківської облдержадміністрації.

«Минулого року до проведення чергового Міжнародного економічного форуму ми проводили такий конкурс. У цьому році ми ухвалили рішення його трохи розширити, зробити набагато більше відділень по тематиках бізнес-проектів, і в результаті винести його на Міжнародний економічний форум. Ми хочемо знайти молодих цілеспрямованих людей, які хочуть щось змінити у своєму регіоні, хочуть спробувати себе в бізнесі, а з іншого боку, ми хочемо показати, що Харківська область багата не тільки природними ресурсами, а й ідеями, молодими розумними людьми, які знають, чого хочуть, і як цього досягти», - сказав сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління економіки ХОДА Сергій Авершин.

У 2012 році учасники конкурсу будуть боротися за перемогу в 22 номінаціях. Як зазначив в ході прес-конференції директор Харківського регіонального центру з інвестицій та розвитку Олександр Дудка, вони охоплюють практично всі напрямки господарської діяльності Харківської області.

«Виділено 22 номінації, які відображають весь спектр господарської діяльності на території Харківської області. Тут і сільське господарство, і машинобудування, і біофармація, і туризм, і охорона здоров`я. Головне завдання для тих, хто буде готувати бізнес-проекти, - щоб вони були орієнтовані на результат», - сказав О.Дудка.

Учасники Конкурсу можуть подавати заявки з описом інноваційних та інвестиційних проектів в Головне управління економіки Харківської обласної державної адміністрації за адресою: пл. Свободи, 5, 7 під`їзд, 3 поверх, м. Харків та надсилати на електронні адреси: uek.invest@gmail.com і dudka.alex@gmail.com. Склад учасників не обмежується.