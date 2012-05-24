На Харківщині внаслідок ДТП загинув працівник міліції

Харків. 24 травня. УНІАН. На Харківщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув працівник міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, це сталося 23 травня близько 16.30 на 587 км автотраси Київ-Харків-Довжанський, поблизу села Вишневе Балаклійського району.

За інформацією прокурора Балаклійського району Романа Сидоренка, автомобіль «Шкода-Октавіа», у якому знаходились 4 інспектори дорожньо-патрульної служби Ізюмського МРВ ГУМВС України в Харківській області і не перебували при виконанні службових обов’язків, були в цивільному одязі, без зброї, раптово зіткнувся з вантажним автомобілем «Сканіа» з напівпричепом. Вантажівка почала змінювати напрямок руху в бік зустрічної смуги, зіткнулася, з’їхала в кювет і перекинулася.

Внаслідок зіткнення один з пасажирів легковика, працівник міліції, від отриманих травм загинув на місці, водія цього авто з численними травмами доставлено до реанімаційного відділення Балаклійської центральної районної лікарні, решта учасників ДТП отримали незначні травми.

Встановлено, що найбільш вірогідною причиною ДТП стало те, що водій вантажівки не впорався з керуванням у зв’язку з розривом покришки лівого переднього колеса.

Слідчим управлінням ГУ МВС України в області порушено кримінальну справу за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України. Хід розслідування у справі перебуває на контролі прокуратури області.

