Сьогодні у Харкові - українсько-азербайджанський круглий стіл

Початок об 11.00

Харків. 25 травня. УНІАН. Сьогодні в Харківській торгово-промисловій палаті (пр-кт Московский, 122-Б) розпочнеться українсько-азербайджанський круглий стіл за участю представників Харківської облдержадміністрації, Посольства Азербайджанської Республіки в Україні та провідних підприємств регіону Початок засіданні – об 11.00, повідомляє сайт ХОДА.

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