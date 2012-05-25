Справу Тимошенко має розглядати Європейський суд з прав людини - Верхофстадт

Харків. 25 травня. УНІАН. Глава фракції лібералів і демократів у Європейському парламенті Гі Верхофстадт вважає, що справа екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко повинен розглядати Європейський суд з прав людини.

Про це він заявив на брифінгу в Харкові після відвідин Юлії Тимошенко в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці».

«Я впевнений, що ЄСПЛ - найкраща інституція, яка може вказати, хто правий, хто неправий», - заявив Верхофстадт.

Політик також заявив, що передав Тимошенко резолюцію Європарламенту щодо України, яка була ухвалена два дні тому.

«Це сильна резолюція, яку підтримали всі політичні групи в Європарламенті. Я передав їй (Юлії Тимошенко) цю резолюцію, і вона подякувала всім групам Європарламенту за те, що вони не послаблюють політичний тиск», - сказав Верхофстадт.

За його словами, для ЄС дуже важливо, щоб вибори до Верховної Ради в жовтні цього року були вільними і демократичними. «Я рекомендую парламенту, щоб якомога швидше спостерігачі були направлені в Україну, аби переконатися, що парламентські вибори будуть дійсно вільними і справедливими», - сказав Верхофстадт.

Він зазначив також, що доля Асоціації з ЄС - у руках української влади. «Я гадаю, що це в руках української влади. Якщо Україна готова реалізувати європейські цінності та європейські стандарти, а справа Тимошенко створює дуже серйозні проблеми, тоді асоціація може бути прийнята. Так як на мою думку і думку багатьох людей, місце України в європейській сім`ї», - заявив він.