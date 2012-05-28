Добкін не бачить альтернативи Партії регіонів

Харків. 28 травня. УНІАН. На позачергових виборах депутатів місцевих рад, які 27 травня відбулися у п`яти районах Харківської області, перемогу отримали представники Партії регіонів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів.

За даними прес-служби, у Покотилівській селищній раді Харківського району 80,6 % голосів отримав регіонал Анатолій Павленко. У Кислівській сільраді Куп’янського району переміг Дмитро Рудень (ПР) - 86,2 % голосів. У Кегичівській селищній раді за регіонала Володимира Валенка свої голоси віддали 51,8% виборців. Вибори відбулися і в Задонецькій сільраді Зміївського району: тут перемогла Надія Омельченко (ПР) з перевагою у 83,3% голосів. За регіонала Василя Рибака у Мурафській сільраді Краснокутського району проголосували 95,2% виборців.

Коментуючи результати голосування, керівник обласної організації Партії регіонів, голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін заявив, що сьогодні в регіоні немає альтернативи його політичній силі і опозиція неспроможна скласти конкуренцію партії влади.

«Це той результат, який дозволяє нам іти далі з упевненістю у власних силах. Період складний, але реалізація реформ, ініційованих і розпочатих Президентом України Віктором Януковичем, вимагає злагодженості в роботі абсолютно всіх органів влади. Альтернативи Партії регіонів на сьогоднішній день немає. Незважаючи на всі розмови про об`єднання «Батьківщини» і «Фронту змін», ці партії досі не представили гідних кандидатів на вибори», - сказав М.Добкін.