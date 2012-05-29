У Харкові салютуватимуть кожному забитому голу на Євро-2012
12:53, 29 травня 2012Харьків
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Фан-зона – на майдані Свободи
Харків. 29 травня. УНІАН. Кожен гол, забитий на матчах Євро-2012 у Харкові супроводжуватиметься фейєрверком.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це поінфорував режисер офіційної фан-зони у Харкові Олег Катков.
Він зазначив, що салюти після кожного голу стануть подарунком міської ради з ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса.
За словами О.Каткова, фейєрверки запускатимуть у фан-зоні на площі Свободи, яка розташована в центрі Харкова.
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