В аеропорту «Харків» збірні Данії і Голландії пройшли прикордонне оформлення за 8 хвилин

Харків. 8 червня. УНІАН. У Міжнародному аеропорту «Харків» національні футбольні збірні Данії та Голландії, які сьогодні прибули в Україну, пройшли прикордонне оформлення за 8 хвилин.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у прес-службі Харківського прикордонного загону.

Інспекторський склад відділу прикордонної служби «Харків» здійснював оформлення пасажирів згідно визначених UEFA рівнів: біля трапу літака при завчасному отриманні від перевізників інформації про пасажирів, які прибувають на матчі Євро-2012, та її попереднього оброблення.

У прикордонному загону зауважили, що сьогодні очікується прибуття 6 літаків з уболівальниками.

Як повідомляв УНІАН, до Харкова прибули гравці національних збірних команд Голландії та Данії з футболу. Літак із футболістами з Нідерландів приземлився у Міжнародному аеропорту «Харків» близько 13.00. Близько 13.40 в аеропорт прибув літак з гравцями збірної Данії.

Завтра, 9 червня, на стадіоні «Металіст» відбудеться матч фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року Нідерланди - Данія.