Харківський тхір Фред угадав результат гри Польща - Греція
20:53, 08 червня 2012Харьків
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Харків. 8 червня. УНІАН. Завершився матч-відкриття Євро-2012 між збірними Польщі та Греції.
1:1 – такий рахунок гри, яка була позначена напругою і драматизмом.
Поляки першими відкрили рахунок після блискучої комбінації нападників.
На початку другого тайму за грубу гру з поля суддя вилучив захисника греків. Однак удев’ятьох їм вдалося зрівняти рахунок.
Невдовзі польський воротар, рятуючи ситуацію, збив грецього нападника у штрафному майданчику.
Рахунок міг стати 2:1, але воротареві, який вишов на заміну, вдалося відбити 9-метровий.
Таким чином, збулося віщування харковського тхора Фреда, який передбачив нічиї у перших двох матчах Євро-2012.
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