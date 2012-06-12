У Харкові на підготовку до Євро-2012 витратили мільярд євро

Харків. 12 червня. УНІАН. На підготовку до Чемпіонату Європи з футболу в Харкові витратили мільярд євро.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр Нечипоренка.

За його даними, ці кошти пішли на реконструкцію злітно-посадкової смуги Міжнародного аеропорту «Харків» і стадіону «Металіст», будівництво спортивної бази «Сонячний», оновлення автомобільного пункту пропуску «Гоптівка», будівництво та ремонт доріг, медичне обладнання та капітальний ремонт лікарень, будівництво готелів, ліній електропередач, створення медіа-центру для роботи журналістів.

Гроші також спрямували на реконструкцію парку ім. Горького, розробку проекту та будівництво аеродромно-диспетчерської вежі аеропорту, реконструкцію ремонтно-екіпірувального депо Південної залізниці, створення інформаційних центрів для туристів, розробку туристичних схем, карт, придбання автомобілів і меблів для екскурсійних центрів та багато іншого.

У прес-службі зазначили, що у 2012 році на підготовку Харкова до чемпіонату витратили 593 млн грн. Зокрема, 337 млн грн витратили з державного бюджету, 100 млн 17 тис. грн - з міського, 44,1 млн грн - з обласного, 112,6 млн грн - з коштів приватних інвесторів.