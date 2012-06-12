На Харківщині розпочала роботу «гаряча лінія» для підприємців

Харків. 12 червня. УНІАН. У Харківській області розпочала роботу «Гаряча лінія для підприємців».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, телефонна лінія організована в рамках системної роботи з підтримки підприємництва.

Її організатором виступив Департамент економіки і міжнародних відносин спільно з Харківським регіональним фондом підтримки підприємництва.

По телефону гарячій лінії бізнесмени мають можливість отримати відповіді на запитання у сфері підтримки і розвитку підприємництва, усунення адміністративних бар`єрів з боку контролюючих органів, взаємодії влади і бізнесу, а також залишати скарги щодо діяльності посадових осіб.

Також у рамках проекту надаються оперативні правові консультації щодо ведення підприємницької діяльності та безпосередні консультації підприємців з проведення перевірок контролюючими органами. Крім того, триває робота в довідковому режимі з перенаправленням дзвінків до профільних організацій і робота зі скаргами на діяльність правоохоронних, контролюючих органів та посадових осіб, повідомили у прес-службі.

Бажаючі можуть поставити запитання в робочий час з 9.00 до 13.00 і з 14.00 до 18.00 за телефоном 0 800 50 31 91.

Також доступна функція «електронне консультування», в рамках якої можна відправити запитання на електронну адресу hotline@kharkiv.biz.ua і отримати відповідь у встановлений термін.

