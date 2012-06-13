Фан-зону Євро-2012 року у Харкові вже відвідали 145 тисяч фанів

Харків. 13 червня. УНІАН. Офіційну фан-зону Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на майдані Свободи у Харкові з моменту її відкриття відвідали 145 тисяч уболівальників

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це сьогодні у медіа-центрі фан-зони повідомила заступник директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Наталія Мірошниченко.

За її інформацією, з початку чемпіонату на території фан-зони випили 30 тис. л пива (за вчорашній день, 12 червня, - 4 тис. л). Протягом цього часу тхір-провісник Фред зробив шість правильних передбачень з 10 щодо перемоги тієї чи іншої футбольної збірної. За цими показниками тхір на один слушний прогноз обійшов київського хряка Фунтика і залишається лідером за кількістю правильних прогнозів серед тварин, що віщують результати матчів Євро-2012.

«Сьогодні в нас ювілей - ми святкуємо тиждень з дня відкриття фан-зони. За цей час ми побачили, що у фан-зоні трудиться креативна команда, яка злагоджено працює в ім`я свята футболу. На сьогодні не було жодного нарікання з боку УЄФА щодо нашої роботи. Харків продемонстрував, що може реалізувати такі масштабні проекти. Спасибі артистам, які працюють у режимі форс-мажору і в таку погоду. Так, ми попросили гурт «Сезон загону» замінити тих артистів, які не встигали дістатися до Харкова. «Сезон загону» підмінив виконавців і виступив з честю», - зазначив режисер офіційних фан-зон Харкова і Києва Олег Катков.

Режисер також подякував Департаментові транспорту і зв`язку, який своєчасно забезпечує уболівальників і гостей фан-зони транспортом, а також Асоціацію футболу королівства Нідерланди, з якою організатори тісно співпрацюють.

Режисер харківської фан-зони Петро Кизим висловив подяку Молодіжному симфонічному оркестру «Слобожанський» і творчим колективам харківських ВНЗ, які працюють на головній сцені фан-зони.