У Харкові відкрився Центр утримання бездомних тварин

Харків. 14 червня. УНІАН. У Харкові відкрито Центр утримання бездомних тварин.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у церемонії відкриття центру взяли участь губернатор Михайло Добкін, Харківський міський голова Геннадій Кернес, Міністр екології та природних ресурсів України Едуард Ставицький.

Промовляючи на відкритті нової установи, міністр відмітив вдалу реалізацію проекту і поставив Харківську область за приклад у цьому.

«Цей центр - яскравий приклад державного партнерства з органами місцевого самоврядування. Ще в грудні місяці було ухвалено рішення - постанова Кабінету Міністрів про те, щоб дати можливість місцевому самоврядуванню впроваджувати гроші екологічного фонду в такі прекрасні проекти, як захист тварин. Результат не змусив себе довго чекати. Минуло 5 місяців, і ми бачимо прекрасний центр, який дозволить усім скептикам зрозуміти, наскільки дії влади гуманні. Харківська область є прикладом для всіх інших областей України в тому, як треба розпоряджатися коштами, які надходять в екологічні фонди», - сказав Е.Ставицький.

За даними прес-служби, центр був побудований менш ніж за рік, його територія займає 1,7 га. Будівництво центру обійшлося в 15 млн грн. У головному корпусі центру розміщуються ветеринарна клініка з двома відділеннями і стаціонаром для бездомних тварин і тварин, які належать харків`янам; приміщення для обслуговуючого та адміністративного персоналу, притулок для кішок на 50 місць, службові та підсобні приміщення. Сам притулок для бездомних собак складається з круглого павільйону на 100 місць і майданчиків для вигулу та дресирування собак. Круглий павільйон з вольєрами призначений для утримання перспективних собак, які пройшли карантин і можуть бути передані охочим взяти собі домашнього улюбленця.

Раніше відловлені бездомні собаки утримувалися в придбаному у 2010 році збірному вольєрі з 30 секцій, розрахованому на одночасне утримання 100 собак. Тепер тварин будуть перетримувати протягом 7 днів у нових вольєрах карантинного майданчика. Вона розрахована на 500 собак. Після проходження карантину перспективних тварин будуть переводити у притулок. Сьогодні в центрі перебувають 100 собак і 20 кішок.

Крім вилову бездомних тварин, у центрі надаватимуть й інші послуги: приймати у городян відмовних домашніх тварин та їхнє потомство, конфіскованих за рішенням суду домашніх тварин, підшукувати їм господарів.

Надалі центр утримання бездомних тварин може стати стандартом для будівництва по всій Україні. Також незабаром по місту Харкову будуть встановлені банери з інформацією та фотографіями центру.