У Харкові за день фан-зону відвідують близько 60 тисяч осіб - комендант

Харків. 15 червня. УНІАН. Близько 60 тисяч уболіальників щодня відвідують офіційну фан-зону Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на майдані Свободи у Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про це поінформував комендант харківської фан-зони Сергій Литвинов.

За його словами, 13 червня під час трансляції матчу Нідерланди - Німеччина кількість фанів перевищила позначку в 45 тис. чоловік, тому о 23.00 фан-зону закрили на вхід.

«Ми вдалися до цих заходів, щоб уникнути тисняви у фан-зоні. Уже до початку матчу Нідерланди - Німеччина на площі Свободи зібралася велика кількість фанів, переважно іноземних. Хотілося б окремо подякувати харківській міліції, яка охороняла правопорядок навколо фан-зони», - сказав С.Литвинов.

Комендант фан-зони додав, що уболівальники, які залишилися зовні, переважно поставилися з розумінням до заходів безпеки. Спроби потрапити у фан-зону через паркан були одиничними.

Як уточнив С.Литвинов, за останні дні серйозних інцидентів і порушень порядку у фан-зоні відзначено не було. До медиків в основному зверталися з приводу людей у нетверезому стані, які важко сприйняли спекотну погоду.