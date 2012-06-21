Іноземні авіаперевізники задоволені роботою аеропорту «Харків» під час Євро-2012

Харків. 21 червня. УНІАН. За підсумками проведення матчів Євро-2012 в столиці Слобожанщини адміністрація Міжнародного аеропорту «Харків» отримала подяки від іноземних авіаперевізників.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі групи DCH, яка реалізує проекти Євро-2012 у Харкові.

Зокрема, данська авіакомпанія Jet Time висловила керуючій компанії Міжнародного аеропорту «Харків» («Нью Системс АМ», група DCH Олександра Ярославського) подяку за якісне обслуговування повітряних суден. А в листі польської авіакомпанії Eurolot сервіс харківського аеропорту названий чудовим і ефективним.

Як повідомляв УНІАН, у період проведення «харківських» матчів Євро-2012 з 8 по 18 червня аеропорт обслужив 750 зліт-посадок повітряних суден з 52 500 пасажирами на борту. Це в 3 рази більше за зліт-посадочних операцій і майже в 4,5 рази інтенсивніший пасажиропотік, ніж при стандартному режимі за аналогічний період часу.

Авіакомпанії Jet Time і Eurolot - лідери перевезень у своїх сегментах в Данії і Польщі відповідно.

Як заявив за підсумками візиту до Харкова генеральний директор групи аеропорту «Базел Аеро» (Краснодар, Сочі, Анапа, Геленджик) Сергій Лихарєв, досвід роботи Міжнародного аеропорту «Харків» під час Євро-2012 стане орієнтиром для підготовки аеропорту міста Сочі, яке в 2014 році прийматиме гостей Зимових Олімпійських Ігор.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція МА «Харків» здійснювалася у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського у проект становить 107,2 млн. дол. (аеровокзальний комплекс і прилегла територія). Сума фінансування, виділеного з державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу (включаючи будівництво аеродромно-диспетчерський башти) - 191,3 млн. дол.