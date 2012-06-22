Війна не оминула жодну харківську сім'ю, і наш обов'язок це пам'ятати - Бережна

Харків. 22 червня. УНІАН. Війна не оминула жодну харківську сім`ю, і наш обов`язок це пам`ятати.

Про це сказала сьогодні народний депутат України Ірина Бережна після покладання квітів до Меморіалу Слави в Лісопарку.

«22 червня - трагічна дата для всіх поколінь, які пам`ятають, що саме в цей день почалася Велика Вітчизняна війна, - сказала І.Бережна - Ця війна не оминула жодну харківську сім`ю, вона торкнулася і зламала багато доль. У когось у Великій Вітчизняній загинув чоловік, у когось брат, у когось батько, чиясь мати допомагала виносити поранених з окопів, а сестра надавала першу медичну допомогу. Хтось ховав солдатів від фашистів. І наше покоління має пам`ятати про це, цінувати подвиг загиблих і поважати ветеранів, які залишилися серед нас».

За словами І.Бережної, сьогодні ми схиляємо голови перед тими, хто воював за нашу свободу. «Немає таких слів, щоб висловити вдячність, яку відчуваємо ми - діти, внуки і правнуки переможців. Сьогодні ми сумуємо над тими, хто поліг у нерівному бою, хто був закатований і розстріляний в таборах і в`язницях, хто пожертвував найдорожчим - своїм життям для того, щоб ми могли жити у вільній, процвітаючій країні. Світла їм пам`ять», - сказала І.Бережна.