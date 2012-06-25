Ірина Бережна запрошує молодь у свою команду

Харків. 25 червня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна звертається до молодіжних і студентських лідерів з пропозицією влитися в її команду, щоб спільними зусиллями розробити ряд законодавчих ініціатив, спрямованих на соціальний захист молоді.

Про це народний депутат заявила під час зустрічі в День молоді з молодіжними лідерами та депутатами в Харкові.

За словами І. Бережної, сьогодні Верховна Рада чекає «нових, свіжих ідей, здатних вплинути на ситуацію, що склалася з працевлаштуванням молоді, і на забезпечення її соціальним захистом».

«Я запрошую пройти практику в моїх громадських приймальнях, які працюють, у тому числі і в Харкові, я запрошую стати моїми позаштатними помічниками тих молодих людей, які хочуть у майбутньому займатися політикою», - сказала Дбайлива.

За словами народного депутата, «сьогодні молодь достатньо активно заявляє про себе».

«Мені імпонує, що багато студентів, випускники вузів хочуть реальних перетворень в країні, вони хочуть допомагати будувати країну. Але таких людей потрібно підтримувати, стимулювати, заохочувати. Адже саме вони - кадровий, інтелектуальний і духовний резерв України, вони у найближчому майбутньому диктуватимуть умови розвитку нашої країни», - передає слова І.Бережної прес-служба народного депутата.