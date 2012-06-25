У Харкові пройшов V Парад наречених

Харків. 25 червня. УНІАН. Традиційне міське свято краси і кохання - Парад наречених відбулося у неділю в саду ім. Шевченка в рамках святкування Дня молоді.

Промовляючи на церемонії відкриття, заступник міського голови з питань сім`ї, молоді, спорту і підготовки Євро-2012 Олександр Попов привітав молодих харків`ян зі святом.



«Сьогодні ми відзначаємо День молоді. Традиційно в цей день у Харкові проходить Парад наречених, і кожна учасниця параду - окраса цього свята», - сказав О.Попов.

Він підкреслив, що Парад наречених - це щорічний захід, мета якого - підвищити суспільну цінність сім`ї, шлюбу, заміжжя і материнства, зміцнити бажання кожної дівчини і жінки бути нареченою, дружиною, матір`ю, бути вродливою і жаданою.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, цього року в заході брали участь 50 дівчат, які пройшли центром міста у весільних сукнях. Учасниць параду відповідно до їхніх образів розділили на п`ять груп: «білий лебідь», «кінодіва», «квіткова фея», «з бабусиної скрині», «відчайдушність». На головній алеї саду Шевченка вони танцювали, брали участь у конкурсах. Під час параду також пройшов конкурс стилістів, дефіле їхніх моделей, фотосесії, виступ харківських музичних колективів.