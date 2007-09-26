Міськраду «мінували», сесію перенесено

Харків. 26 вересня. УНІАН. У зв’язку з заходами безпеки сесію Харківської міськради, яка мала сьогодні розпочатися о 10-й годині, перенесено на 3 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком сесії, було оголошено про надходження анонімних повідомлень про замінування зали.

В результаті перевірки приміщення вибухівки не було виявлено, одна міський голова Михайло ДОБКІН оголосив, що задля безпеки вирішив перенести сесію на наступний тиждень.

Коментуючи ситуацію М.ДОБКІН сказав: «У МНС сьогодні надійщло три дзвінки про нібито замінування будівлі міської ради, де повинно проходити засідання. У нас є акт огляду, складений співробітниками міліції про те, що будівля перевірена. І в мене немає ніяких сумнівів у компетенції працівників міліції, але, враховуючи ситуацію, що склалася, провівши нараду з представниками всіх без виключення політичних сил, що входять до Харківської міської ради, щоб уникнути будь-яких провокацій напередодні майбутніх виборів і щоб не піддавати небезпеці ні людей, що знаходяться в залі, ні людей, котрі перебувають на вулиці, я ухвалив рішення про перенесення сесії на 3 жовтня 2007 року. Порядок денний зберігається у повному обсязі».

М.ДОБКІН також зазначив, що сесія була запланована до рішення про проведення позачергових виборів: «Це планова сесія, проведенню якої нічого б не заважало, і пройшла б вона у спокійному звичному режимі».

Як передає кореспондент УНІАН, зранку кілька тисяч представників «Нашої України», «Народної самооборони, деяких громадських організацій та підприємці з ринку «Барабашове» пікетували приміщення міськради. Вони вимагали відставки мера М.ДОБКІНА та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА, тримаючи в руках транспаранти з написами: «Досить дери банити землю міста!», «Захистимо центр Харкова від «реконструкції» міської влади!», «Захистимо парт Горького – легені нашого міста!».

Під час пікетування було перекрито рух на площі Конституції, де знаходиться приміщення міськради.