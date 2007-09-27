У Харкові міг бути вчинений замах на Януковича?

Київ. 27 вересня. УНІАН. У Міністерстві внутрішніх справ України не виключають, що затриманий поблизу Харківського аеропорту чоловік з боєприпасами міг скоїти вибухи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Києві заявив в.о. міністра внутрішніх справ Михайло КОРНІЄНКО, відповідаючи на питання журналістів.

«Зараз іде слідство. У нього (затриманого – УНІАН) були вилучені компоненти вибухових пристроїв. Дійсно, ця людина, яка готувалася до цих злочинів, є небезпечною. Вона могла скоїти їх», - сказав М.КОРНІЄНКО.

При цьому він зауважив, що остаточні відповіді на всі питання буде отримано після завершення слідства.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 вересня міліція затримала з боєприпасами поблизу Харківського аеропорту чоловіка, звідки у той же день мав вилітати лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. У затриманого працівниками УБОП 37-річного харків`янина, раніше судимого, вилучено 8 набоїв 9-міліметрового калібру до пістолета Макарова.

Разом з тим, деякі інтернет-ЗМІ поширили інформацію, що затриманий чоловік на ім’я «Ігор БУДАРНИЙ» мав при собі вибухові пристрої. За деякими даними, він тривалий час був особистим охоронцем екс-губернатора Харківщини Євгена Кушнарьова, і спецслужби пов’язують його з трьома подіями – з вибухом чи то його імітацією у березні 2006 р. поблизу харківського офісу Партії регіонів, коли там перебував Є.Кушнарьов, з вибухом у січні 2007 р. біля готелю «Національ», коли з нього виходив секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС, а також з вибухом у червні 2007 р. неподалік будинку міської ради Харкова, коли з нього вночі виходив Г.КЕРНЕС.

Про завершення розслідування цих інцидентів офіційно не повідомлялося.