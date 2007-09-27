Богословську використовують як «чорний піар»

Київ. 27 вересня. УНІАН. Кандидат у народні депутати від Блоку Юлії Тимошенко Антон ЯЦЕНКО вважає, що Партія регіонів використовує Інну БОГОСЛОВСЬКУ - №4 у виборчому списку цієї партії, для «чорного піару».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Дану персону використовують для чорного піару наші політопоненти… Особисто моя думка, як політика і як людини, в тому, що її використовують у списках “регіонів» тільки для того, щоб лити бруд на БЮТ», - вважає А.ЯЦЕНКО.

В принципі, за його словами, «це рядова подія - обмовила жінка декілька кандидатів у депутати й лідера політичної сили». «Це показує, наскільки цинічно ці пани (представники ПР – УНІАН) використовують методи чорних технологій і чорного піару», - заявив А.ЯЦЕНКО, коментуючи рішення Окружного адміністративного суду Києва, який 25 вересня визнав недостовірною й наклепницькою інформацію про членів БЮТ, зокрема про Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ТУРЧИНОВА, Віктора ШВЕЦЯ і Антона ЯЦЕНКА, яку І.БОГОСЛОВСЬКА поширила 18 вересня під час прес-конференції.

А.ЯЦЕНКО переконаний, що якщо Партія регіонів використовує в передвиборній кампанії «чорний піар», то будуть і «жорсткі спроби фальсифікації виборів».

Крім того, А.ЯЦЕНКО вважає, що І.БОГОСЛОВСЬКА, будучи заступником міністра юстиції, використовує своє службове становище «для якоїсь агітаційної роботи й чорних технологій».

«Мене бентежить, звідки в Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ документи, які потім не знайшли відображення в суді, оскільки виявилися фактично підробленими, так висловимося – змонтованими», - заявив А.ЯЦЕНКО, маючи на увазі постанову суду, копія якої є в УНІАН, в якій йдеться, що ряд висловлювань І.БОГОСЛОВСЬКОЇ на прес-конференції є «явно недостовірними й наклепницькими, а озвучені факти, стосовно дій вищезазначених членів БЮТ «не знайшли підтверджень».

А.ЯЦЕНКО вважає, що якби І.БОГОСЛОВСЬКА жила не в Україні – країні з ще не розвиненою демократією, а, наприклад, в Англії або Франції, то «це рішення суду поставило б крапку на її кар`єрі. Там сапер помиляється один раз, а у нас із неї - як з гусака вода».

Коментуючи звинувачення І.БОГОСЛОВСЬКОЇ в тому, що А.ЯЦЕНКО через Тендерну палату вкрав у держави мільярди доларів, кандидат у депутати від БЮТ заявив: «Вона сказала, що нібито пан ЯЦЕНКО вкрав у держави мільярд, посилалася на якісь дані, потім все це спростувала - не хтось, а рідна київська прокуратура, й це зайвий раз показує, наскільки ці люди не тільки втратили совість і честь, а наскільки в них моральні цінності зміщені в інший бік».