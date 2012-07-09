Добкін висловив співчуття губернатору Краснодарського краю

Харків. 9 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін направив телеграму губернатору Краснодарського краю Олександру Ткачову, у якій висловив співчуття сім`ям загиблих і постраждалим.

Як відомо, 9 липня оголошено в Російській Федерації днем трауру за загиблими від повені в Краснодарському краї, а також в автокатастрофі в Чернігівській області.

«Слобожанщина поділяє біль і гіркоту втрати з родинами загиблих, бажає якнайшвидшого одужання всім постраждалим», - йдеться у телеграмі харківського губернатора.

Раніше М.Добкін висловив співчуття Надзвичайному і Повноважному Послу Російської Федерації в Україні Михайлу Зурабову і всім жителям Чернігівщини у зв`язку з автокатастрофою, в результаті якої загинули 14 людей.