CNN: Євро-2012 допоможе розкрити туристичний потенціал України

Харків. 9 липня. УНІАН. Проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року допоможе Україні на 100% розкрити свій туристичний потенціал, адже наша країна має для цього необхідне – багату історію, чарівну природу, місця для відпочинку найвищого комфорту, а першість континенту допомогла Україні відкрити себе світу, пише Інформаційний центр «Україна-2012».

Переконання в цьому висловив відомий американський телеканал CNN у циклі передач про Україну «Eye on Ukraine», що їх було запущено американськими телевізійниками по завершенні Євро-2012. Мета проекту – розповісти про те, як турнір змінив Україну.

«Україна здивувала гостей чемпіонату Європи. Турнір змінив імідж України у всьому світі та, безумовно, вже зробив країну цікавою для туристів», – зазначив журналіст CNN Макс Фостер. Він відзначив, що одним з найпривабливіших місць України для туристів є столиця Київ. «Ви можете приїхати до Києва та переконатися, що це – надзвичайно зелене місто зі старовинними соборами», – підкреслив він.

На думку журналістів CNN, серед інших основних туристичних напрямків нашої країни – Ялта, Севастополь, Одеса, Балаклава та Карпати.