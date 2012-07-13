Тимошенко не збираються виписувати з лікарні - Фурса

Харків. 13 липня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко, яка проходить курс лікування в ЦКЛ «Укрзалізниці» у Харкові, не планують виписувати з медичного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед лікарнею заявила журналістам лікуючий лікар Ю.Тимошенко за відсутності німецьких спеціалістів Ірина Фурса.

«Ні. Мова про виписку не йде. Продовжується лікування, призначене доктором Хармсом», - сказала І.Фурса.

Вона також зазначила, що роботі медиків дещо заважає надмірна заполітизованість лікування Ю.Тимошенко.

«Єдине, що заважає в роботі нам, це те, що нам доводиться відповідати на питання, що мають відношення не до медицини, а до політики. Доктор Хармс залишив плани лікування на найближчі кілька тижнів. Виписка на даний момент не планується, нам є що робити, якщо не будуть заважати через політику», - сказала І.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єра планують виписати з медичного закладу і перевеcти назад до Качанівської виправної колонії.