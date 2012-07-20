На Харківщині продовжиться запланований ремонт доріг

Харків. 20 липня. УНІАН. Запланований раніше ремонт доріг у Харківській області буде виконаний.

Про це під час традиційної зустрічі з журналістами «Чай з губернатором» сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, на час проведення чемпіонату Європи з футболу Євро 2012 ремонти автодоріг були припинені для того, щоб не створювати заторів.

«Ми всі дороги, які повинні були зробити, зробили до Євро, а решту стали робити лише зараз. Адже потрібно було почекати поки роз`їдуться всі вболівальники. Ми не могли провокувати транспортний колапс, ремонтуючи дороги», - сказав М.Добкін.

Зокрема, зазначив він, планується будівництво дороги Харків-Донецьк, Харків-Вовчанськ, Харків-Печеніги.

«Ці завдання ніхто не знімав, ми плануємо все зробити швидко, якісно - так само, як ми зробили дорогу по території Харківської області в бік Києва. Там дорога тільки з першим шаром асфальту. Або в цьому, або в наступному році ми будемо покривати її другим шаром асфальту. І коли ми це зробимо, дорога буде така ж, як окружна, яка вже пережила дві зими», - сказав М.Добкін.