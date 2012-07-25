Пацієнти ЦКЛ «Укрзалізниці» просять нардепів не влаштовувати бедлам у лікарні

Харків. 25 липня. УНІАН. Пацієнти Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці», де лікується засуджена екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, просять народних депутатів України не переносити політичні баталії до цього медичного закладу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у колективній відкритій скарзі на дії народних депутатів пацієнтів ЦКЛ «Укрзалізниці», які знаходяться на лікуванні в денному стаціонарі. Текст документа розміщений на офіційному сайті клініки.

«Шановні народні обранці, ми, пацієнти лікарні, чесно кажучи, не тішимо себе надхмарними мріями про розуміння і моральність з вашого боку, але, незважаючи на це, все-таки вирішили до вас звернутися. День через день ви - політичні соратники нашої VIP-паціентки - без перебільшення влаштовуєте циркові вистави в нашій медичній установі», - пишуть автори скарги.

«День через день, - йдеться у заяві, - ми вимушено стаємо свідками ваших політичних баталій і шоу перед засобами масової інформації. День через день думаючи тільки про свої майбутні тепленькі парламентські крісла, ви закриваєте очі на те, що в цій харківській лікарні є ще й інші пацієнти. Ми, хоча й звичайні працівники, медсестри, вихователі, вчителі, водії, прибиральниці і продавці, а не народні депутати, але ми так само маємо право на медичну допомогу, пошана до себе, спокій і тишу».

Автори заяви виловлюють жаль, що «за своїми гаслами про наведення ладу в країні», народені депутати «не помічають, що особисто сприяють безладу».

«Серед нас є літні люди, серед нас є дуже хворі люди, які, можливо, потребують набагато більше уваги, ніж пацієнтка, заради якої ви організовуєте публічні акції. Тому ми закликаємо вас потурбуватися про звичайних людей не лише на словах, які ви вимовляєте із трибуни, а й на ділі».

В іншому випадку, йдеться у заяві, «свою громадянську позицію ми вимушені будемо демонструвати на всю країну, а так само напишемо листи тим європейцям, які сюди неодноразово приїжджали». «До речі, - зауважують автори заяви, - жоден з них не потурбувався про проблеми простих людей».

Повідомляється, що під текстом скарги підписалися 149 пацієнтів двох кардіологічних відділень, трьох неврологічних відділень, відділення неврозів, нейрохірургії і серцево-судинної хірургії ЦКЛ «Укрзалізніці».