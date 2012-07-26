В Ізюмському районі трактористи виявили дві авіабомби

Харків. 25 липня. УНІАН. Неподалік села Довгеньке Ізюмського району Харківської області у лісосмузі трактористи виявили дві авіабомби та арсенал артснарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Про це повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області.

Предмет, схожий на вибухонебезпечний, сільськогосподарські працівники виявили під час проведення польових робіт. Працівники МНС, які прибули на місце знахідки, вилучили авіабомбу вагою 100 кг.

Трактористи, котрі вказали місце знаходження бомби, також повідомили, що в цій лісосмузі вони раніше виявили ще кілька небезпечних знахідок. Під час обстеження лісосмуги працівники МНС виявили ще одну авіаційну бомбу вагою 50 кг, а також 232 артснаряди діаметром 76 мм, 24 артснаряди діаметром 152 мм та 13 ручних протитанкових гранат.

Рятувальники вилучили та вивезли вибухонебезпечні предмети у спеціально відведене місце та знищили шляхом підриву.