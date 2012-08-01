Південна залізниця збільшила навантаження
10:41, 01 серпня 2012Харьків
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До 84 тисяч тонн
Харків. 1 серпня. УНІАН. Південна залізниця в січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшила середньодобове навантаження на 12% (на 8,6 тис тонн) - до 84 тисяч тонн.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці.
У 1-му півріччі в середньому на добу навантажувалося 1333 вагона, що на 10,6% (на 128 вагонів) більше, ніж в аналогічний період минулого року. В цілому за 6 місяців навантажено 15300000 тонн - на 1,64 млн тонн більше минулорічного рівня.
У звітний період середньодобове вивантаження на Південній залізниці збільшилася на 14% - до 796 вагонів.
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