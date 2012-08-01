Прокуратура знайшла того, хто кинув коктейль Молотова в офіс ПР

Харків. 1 серпня. УНІАН. У Харкові вікно офісу Дзержинської районної організації Партії регіонів розбив п’яний хуліган.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харкова з посиланням на старшого прокурора прокуратури міста Олену Пономаренко.

За її даними, прокуратура пред’явила 51-річному раніш неодноразово судимому чоловікові обвинувачення у кримінальній цій справі.

«В нетверезому стані обвинувачений повертався додому та отримав зауваження від перехожого, а у відповідь на нецензурну лайку - декілька ударів по сідницях та обличчю. Через два дні вночі, випив горілки, вирішив помститися на тому місці. Замість перехожого дісталося офісу районної організації «Партії регіонів». Пляшку з бензином 51-річний харків’янин взяв удома», - розказала О.Пономаренко.

Кримінальну справу за фактом хуліганства розслідує слідчий відділ харківського міського управління міліції.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня у Харкові близько 2 години ночі невідомі розбили вікно в житловому будинку, де розташована громадська приймальня районної організації Партії регіонів, і вкинули у приміщення пляшку із запальною сумішшю. Міліція порушила кримінальну справу за фактом хуліганських дій.