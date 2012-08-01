Під Харковом знайшли 1,5 тисячі боєприпасів

Харків. 1 серпня. УНІАН. У селі Наталіно Красноградського району Харківської області неподалік житлових будинків виявлено 1692 боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, арсенал боєприпасів знаходився на відстані 600 метрів від житлових будинків.

Виявили вибухонебезпечні предмети члени громадської молодіжної пошукової організації «Фенікс-К», які проводили роботи у лісі на місці розташування лінії оборони німецьких військ в часи Великої Вітчизняної війни.

На місце знахідки одразу виїхали піротехніки МНС. Під час огляду місця розкопок рятувальники виявили декілька артилерійських снарядів, що лежали на поверхні. Зібравши їх, піротехніки провели обстеження прилеглої території за допомогою металошукача.

В радіусі 20 метрів працівники МНС виявили 3 великі скупчення боєприпасів, деякі з них перебували на глибині 1,5 м у піщаному ґрунті. Загалом на даній території було знайдено 192 артснаряди діаметром 88 мм та 1500 зенітних снарядів діаметром 20 мм.

Піротехніки вивезли вибухонебезпечні предмети у спеціально відведене місце та знищили шляхом підриву.