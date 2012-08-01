Харківщина закінчила збір врожаю зернових

Харків. 1 серпня. УНІАН. У Харківській області завершився збір урожаю ранніх зернових і зернобобових культур.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, прибрано 595,6 тис га - 100% площі посівів ранніх зернових і зернобобових культур.

Аграрії Харківщини намолотили 1675000 тонн зерна при середній врожайності 28,1 ц / га.

У тому числі намолочено 1040000 тонн озимих при середній врожайності 30 ц / га. Із зібраних озимих 95,3% - продовольче зерно 1-3 класу.

Ярого ячменю зібрано 514,7 тис тонн (урожайність - 26,6 ц / га). Ярої пшениці намолочено 15 тис тонн (урожайність - 23,5 ц / га), озимого ячменю - 2,3 тис тонн (урожайність - 25,9 ц / га), гороху - 55,6 тис тонн (урожайність - 20,7 ц / га), жита - 24,2 тис тонн (урожайність - 22,2 ц / га), вівса - 24,3 тис тонн (урожайність - 22 ц / га).

Найвищих показників по врожайності вдалося досягти Чугуївській району (34,4 ц / га), а також Харківському (32,8 ц / га) і Краснокутському (32,5 ц / га) районах.

Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав аграріїв області з закінченням збиральних робіт з раннім зернових і зернобобових культур і подякував їм за самовіддану працю «на благо Харківщини і всієї України в цілому».