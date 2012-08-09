Харківська міськрада привітала підписання мовного закону

Харків. 9 серпня. УНІАН. Харківська міська рада вітає підписання Президентом України Закону України «Про засади державної мовної політики».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

«Підписання Президентом Закону України «Про засади державної мовної політики» - ще один крок влади назустріч людям», - наголосили у Харківській міській раді.

У міськраді наголошують, що «з набуттям законом чинності буде знято обмеження на використання російської мови в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, у судочинстві, у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах».

Довідка УНІАН. 10 липня 2012 року Харківська міська рада на позачерговій сесії ухвалила звернення до Президента України Віктора Януковича з проханням підписати Закон України «Про засади державної мовної політики». Пізніше подібне звернення ухвалили депутати Харківської обласної ради. Президент України підписав закон 8 серпня.