Мусієнко - заступника директора Департаменту економіки

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Згідно з розпорядженням Харківського міського голови на посаду заступника директора Департаменту економіки та комунального майна міської ради - начальника управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку призначено Якова МУСІЄНКА.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради.

Я.МУСІЄНКУ присвоюється 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування.

Я. МУСІЄНКО народився 1 січня 1960 р.

У 1983 р. закінчив Харківський інститут радіоелектроніки зі спеціальності «автоматизовані системи управління».

Трудову діяльність почав у 1976 р. на заводі маркшейдерських інструментів.

З 1977 по 1983 р. - слухач підготовчого відділення, студент Харківського інституту радіоелектроніки.

З 1983 по 1991 р - майстер, енергетик цеху Харківського заводу «Серп і Молот». З 1991 по 1994 р. - керівник комерційного центру багатопрофільної виробничої фірми «Вибір-89». З 1994 по 2004 р. - віце-президент, заступник директора ВАТ «Пульс». З 2004 по 2007 р. - заступник гендиректора, генеральний директор ЗАТ «Єдність».

28 вересня 2007 р. призначений на посаду заступника директора Департаменту економіки та комунального майна - начальника управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку.

Одружений. Має сина.