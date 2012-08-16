Адвокат прогнозує, що суд над Тимошенко триватиме довго

Харків. 16 серпня. УНІАН. Адвокат Юрій Сухов не виключає направлення газової справи екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко на новий судовий розгляд або на нове розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, даючи пояснення у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ на підтримку касаційної скарги адвокатів на вирок Ю.Тимошенко у цій справі.

«Усвідомлюючи стан правосуддя у нашій державі, не виключаю часткове задоволення касаційної скарги – направлення справи на нове розслідування або на новий судовий розгляд», - сказав Ю.Сухов.

Звертаючись до суду, адвокат додав, що якщо буде ухвалене одне з таких рішень, він хотів би, щоб суд не обирав для Ю.Тимошенко запобіжного заходу, враховуючи стан її здоров’я.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».