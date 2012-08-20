Результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

09:54, 20 серпня 2012
Харьків
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Шахтар розтрощив Чорноморця

Харків. 20 серпня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 6-й тур Чемпіонату України з футболу.

Металіст Говерла 3:0 18 серпня 2012

Чорноморець - Шахтар 1:5

Волинь - Зоря 2:2

Карпати - Металург З 2:1

Говерла - Металіст 0: 3

Кривбас - Дніпро 0: 0

Ворскла - Динамо 1: 0

Металург Д - Таврія 1: 1

Арсенал - Іллічівець 2:1

На знімку: форвард Металіста Вілліан бореться за м`яч у матчі з Говерлою.

Фото metalist.ua

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