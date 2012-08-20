Результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу

Шахтар розтрощив Чорноморця

Харків. 20 серпня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 6-й тур Чемпіонату України з футболу. Чорноморець - Шахтар 1:5 Волинь - Зоря 2:2 Карпати - Металург З 2:1 Говерла - Металіст 0: 3 Кривбас - Дніпро 0: 0 Ворскла - Динамо 1: 0 Металург Д - Таврія 1: 1 Арсенал - Іллічівець 2:1 На знімку: форвард Металіста Вілліан бореться за м`яч у матчі з Говерлою. Фото metalist.ua

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