Результати матчів 6-го туру Чемпіонату України з футболу
09:54, 20 серпня 2012Харьків
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Шахтар розтрощив Чорноморця
Харків. 20 серпня. УНІАН. Матчами у неділю завершився 6-й тур Чемпіонату України з футболу.
Чорноморець - Шахтар 1:5
Волинь - Зоря 2:2
Карпати - Металург З 2:1
Говерла - Металіст 0: 3
Кривбас - Дніпро 0: 0
Ворскла - Динамо 1: 0
Металург Д - Таврія 1: 1
Арсенал - Іллічівець 2:1
На знімку: форвард Металіста Вілліан бореться за м`яч у матчі з Говерлою.
Фото metalist.ua
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