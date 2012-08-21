На Харківщині різко не подорожчають соціальні сорти хліба, обіцяє Добкін

Харків. 21 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін не виключає подорожчання восени соціальних сортів хліба в області, однак прогнозує, що ціни при цьому не зростуть різко.

Як передає кореспондент УНІАН, промовляючи в ефірі обласного радіо, губернатор зазначив, що перспектива подорожчання хліба обумовлена зрослими цінами на борошно та бензин і цінові можливості харківських хлібопекарів будуть переглянуті вже найближчим часом.

«З лютого 2010 року в Харківській області не піднімалася ціна на соціальні сорти хліба. Так вічно тривати не може. Якщо є подорожчання палива, борошна, то, звичайно, буде й подорожчання хліба, тому, що буде восени - будемо дивитися за новими цінами на врожай», - сказав М.Добкін.

«Сьогодні, - додав він, - світовий попит на продукцію сільського господарства має дуже серйозну тенденцію до зростання, неврожай, який є у лідерів з експорту зерна в світі, дає певний дефіцит на ринку, і внутрішні ринки не можуть на це не відреагувати».

Голова облдержадміністрації повідомив, що найближчим часом в області буде проведено нараду, на якій «будемо дивитися, на яку ціну ми зможемо вийти цієї осені».

«Єдине, що я можу сказати, - якщо й буде зміна ціни, то вона не буде різкою і на тлі зростання заробітної плати і пенсії не вдарить по сімейних бюджетах багатьох родин, які змушені купувати щодня тільки соціальні сорти хліба», - сказав М.Добкін.

