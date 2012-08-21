За останні два роки в Україні закрилися близько 300 шкіл - Табачник

Харків. 21 серпня. УНІАН. За останні два роки в Україні закрилися близько 300 загальноосвітніх шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро Табачник.

Він підкреслив, що у всіх випадках закриття шкіл була дотримана передбачена законом процедура. У той же час Д.Табачник зазначив, що зможе сказати, скільки шкіл закриється цього року, лише після 10 вересня.

«За два роки роботи уряду Тимошенко закрилося 650 шкіл, за два з половиною роки роботи уряду Азарова – трохи менше 300, але в кожному випадку процедура була дотримана, була згода територіальної громади, було перевірено це і міністерством, і прокуратурою. У цьому році я картину зможу доповісти після 10 вересня», - сказав Д.Табачник.

Міністр зазначив, що за законом можна об’єднувати в освітні округи із базовим навчальним закладом кілька шкіл. За його словами, це дозволить оптимізувати витрати на середню освіту та сформувати навчальні центри із належною матеріально-технічною базою.