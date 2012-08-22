Металіст прибув до Бухареста

Харків. 22 серпня. УНІАН. Команда харківського «Металіста» сьогодні прибула до Бухареста, де завтра проведе з місцевим «Динамо» перший матч раунду плей-офф Ліги Європи.

Як повідомляє офіційний сайт харківського клубу, «після невеликої затримки при вильоті, пов`язаної з незначними технічними несправностями, літак з делегацією футбольного клубу «Металіст» на борту успішно приземлився в аеропорту міста Бухарест після двогодинного перельоту».

Головний тренер «Металіста» Мирон Маркевич узяв до Румунії таких футболістів:

Воротарі: Горяїнов, Денчук, Дишленковіч.

Захисники: Торсигльєрі, Фініньо, Обрадовіч, Папа Гуйє.

Півзахисники: Шелаєв, Едмар, Хавьєр, Соса, Шарпар, Барвінко, Торрес, Бланко, Марлос, Оберемко, Ребенок.

Нападаючі: Крістальдо, Лисенко, Вілліан.

Команда розмістилася в готелі Intercontinental і після відпочинку відправиться на «Національний стадіон» для проведення предматчевой тренування.

Як зазначили у прес-службі «Металіста», всі предматчові заходи відбудуться згідно із заздалегідь затвердженим графіком.

Передмачова прес-конференція за участю головного тренера і одного з футболістів «Металіста» почнеться в 18.30, а передігрове тренування команди розпочнеться о 19.00.

Як повідомляли ЗМІ, через прибуття Президента України Віктора Януковича 22 серпня до Харкова з робочою поїздкою затримався виліт чартерного авіарейсу з футболістами «Металіста» до Бухареста на перший матч кваліфікаційного плей-офф раунду Ліги Європи з місцевим клубом «Динамо».

Орієнтовний час затримки - дві години.