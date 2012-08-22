Богословській не вдалося продемонструвати Януковичу вільне падіння (фото)

Харків. 22 серпня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Інна Богословська і депутат Харківської облради Дмитро Добкін хотіли, але не змогли покататися на атракціоні в Харкові під час відвідин Президентом України Віктором Януковичем місцевого парку.

Як повідомляє інтернет-видання «Об`єктив», під час огляду парку Горького В.Янукович зупинився біля атракціону вільного падіння і запропонував людям з його супроводу покататися на атракціоні. Захотіли І.Богословська, а також депутати облради Д.Добкін і Євген Мураєв.

Депутати сіли в крісла, просиділи кілька хвилин, але з невідомих причин атракціон так і не запустився. Після цього глава держави і його свита продовжили огляд парку.

Як повідомив пізніше віце-мер Харкова Ігор Терехов, перед приходом делегації відключили компресори, що піднімають крісла атракціону на висоту. Щоб компресори почали роботу, мав пройти певний час. Його у членів делегації не було, потрібно було їхати на новий об`єкт, тому чекати вони не стали.